الدبيبة يحظر التكليف المباشر أو المناقصات المحدودة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2022

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليمات تقضي يعدم السماح بالتكليف المباشر أو المناقصة المحدودة في الجهات الحكومية.

وشدد الدبيبة في تعميم موجه للوزراء ورؤساء ومدراء الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارات ومجلس الوزراء على اعتبار شهر ديسمبر المقبل آخر شهر للتعاقدات القائمة بين الشركات والوزارات والجهات التابعـة والإعـلان عـن مناقصة عامة، وفق الشروط والمواصفات المعدة.

وأشار الدبيبة في حيثيات التعميم إلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس عشر لسنة 2022 والذي تم فيه مناقشة المشتريات الحكومية والخطوات التنفيذية اللازمة بخصوصها وكذلك إلى ورشة العمل التي عقدت بالهيئة العامة للمعلومات يوم أمس الأول الثلاثاء لمناقشة الإجراءات العملية لتفعيل المنصة واختيار ملف الإعاشة كعينة أساسية لهذا الإجراء.