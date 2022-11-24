الدبيبة يثير قضية الانتخابات مع ممثلي الاتحادات الطلابية بالجامعات

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، عن الدور المهم للطلاب في بناء ليبيا، واستقراراها و«دعم هدف الليبيين الحقيقي وهو الانتخابات».

جاء ذلك خلال لقاء مع الاتحاد العام لطلبة ليبيا والاتحادات الطلابية بالجامعات الليبية، مساء اليوم الخميس، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني والفني يخلف السيفاو، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط، والناطق باسم رئيس الوزراء.

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ونقل بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» أن اللقاء جاء من أجل الاستماع للطلاب، والتعرف على مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم.

وشدد الدبيبة على ضرورة أن «تقوم الاتحادات بدروها في المطالبة بحقوق الطلبة، والقيام بدورهم في دعوة النشاطات الرياضية والثقافية بالجامعات كافة».

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع الاتحادات الطلابية بالجامعات الليبية. (منصة حكومتنا)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع الاتحادات الطلابية بالجامعات الليبية. (منصة حكومتنا)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع الاتحادات الطلابية بالجامعات الليبية. (منصة حكومتنا)جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع الاتحادات الطلابية بالجامعات الليبية. (منصة حكومتنا)