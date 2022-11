الدبيبة يتابع الأوضاع الأمنية والخدمية ببلديات الزاوية

ليبيا – اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الأربعاء مع الأعيان والمجالس البلدية بالزاوية.

الدبيبة بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة إمكانية البدء باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الانحرافات الأمنية في المدينة، والوقوف على المتطلبات الخدمية، ودعم مشاريع عودة الحياة فيها.

وأكد على أن تطوير المخطط العام للمدينة سيحظى باهتمام الحكومة في المستقبل القريب.

وأصدر تعليماته بزيادة عدد المدارس المستهدفة بالاستكمال في البلديات ضمن خطة عودة الحياة.

