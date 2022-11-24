الدولار يعود للانخفاض أمام الدينار في السوق الرسمية

سجلت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.87 دينار مقابل 4.90 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وزاد سعر اليورو إلى 5.09 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.89 دينار مقابل 5.83 دينار أمس.

وتراجع سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار من 1.30 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي الذي سجل 1.32 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.51 دينار.

ولم يطرأ تغير على الليرة التركية حيث ثبتت عند مستوى 0.26 دينار، واليوان الصيني عند 0.68 دينار.