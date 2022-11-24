حزب ليبيا المستقبل ينظم جلسة حوارية حول التدخلات الإقليمية

عقدت صباح اليوم بجامعة السلام الدولية ندوة تحت عنوان “التدخلات الدولية والإقليمية.. أي دور؟” مع تسليط الضوء على الدور الإيطالي بحضور أعضاء مجلس النواب كل من النواب سعيد مغيب وابراهيم الزغيد وعن ملتقى حوار جنيف امال بوقعيقيص إضافة لأحزاب سياسية في مقدمتهم حزبي حركة المستقبل والكرامة وبحضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين والاكاديميين وطلبة الجامعات والإعلاميين.

وقد شهدت الندوة عدد من المداخلات كان فيها اتفاق تام على ان التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا ساهمت في تعميق الازمة وتأخير حلّها وان ما يسمى بالمجتمع الدولي يدير الازمة فقط لا غير ولا يعمل على إيجاد حل جذري ودائم لها مع تواصل التدخلات الإقليمية وتواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

كما اتفق المتدخلون على ان الحل الحقيقي لما تشهده ليبيا من أزمات يكمن في جمع وتنظيم السلاح كونه الية مهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات، تبنى على أسس مدنية وديمقراطية بمساهمة كل الليبيين بعيدا على منطق المنتصر والمهزوم.

وفي الأخير شدد المشاركون على ان حل الازمة الراهنة لا يمكن ان يكون الا ليبي ليبي، يصنعه الليبيون وحدهم دون تدخل من الخارج وان يعود الوطن لكل الليبيين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية والمناطقية إضافة لقيام مصالحة شاملة يكون المنتصر فيها الوطن مع ضمان سيادته وصيانة حدوده وكرامة وحرية مواطنيه واستقلال قراره الوطني.