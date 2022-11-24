مباحثات ليبية بريطانية حول تعزيز التعاون لدعم الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2022

التقى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدعم وتنفيذ العملية الانتخابية وليد اللافي، اليوم الخميس المستشارة السياسية بالسفارة البريطانية لدى ليبيا سارة تيمز.

وبينت منصة “حكومتنا” أن اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك فيما يتعلق بدعم وتأمين الانتخابات، وأعمال لجنة عودة الأمانة للشعب، وإشراك الشعب لإبداء رأيه في خارطة الطريق عبر تلبية طموح أكثر من 2 مليون ناخب.

وفي سياق منفصل أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للمضي قدما في ليبيا.

وأعرب المسؤول الأممي في تغريدة له بموقع “تويتر” عن سعادته بلقاء السائح لتقييم برنامج الدعم الإنتخابي، قائلا إن الانتخابات هي السبيل الوحيد للمضي قدماً.

وشدد فرانش على تواصل جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التثقيف المدني، ودعم تسجيل الناخبين، ومحاربة المعلومات المضللة وتحسين الأنظمة.