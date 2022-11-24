المنقوش تبلغ بوريل رفض ليبيا لأي استفزازات تستهدف سيادتها وتقوض علاقاتها مع جيرانها بالمتوسط

أبلغت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، رفض ليبيا لأي استفزازات تستهدف سيادتها وتقوض علاقاتها الثنائية مع جيرانها في البحر المتوسط، بحسب وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المنقوش عبرت خلال لقائها مع بوريل على هامش الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي الذي تستضيفه برشلونة «عن موقف ليبيا الحازم الرافض لأي استفزازات تستهدف سيادتها أو تحاول تقويض العلاقات الثنائية بينها وبين جيرانها في المتوسط».

رفض أوروبي لمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا

جاء ذلك بعد ساعات من موافقة البرلمان الأوروبي، مساء الأربعاء، على سلسلة من التوصيات بشأن الوضع السياسي في ليبيا بأغلبية 454 صوتا مقابل 130 صوتا وامتناع 54 عضوا عن التصويت، جرى رفعها إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

– رفض تسييس النفط.. البرلمان الأوروبي يرفع حزمة توصيات بشأن ليبيا إلى الاتحاد

وفي التوصيات، حث البرلمان الأوروبي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على إلغاء مذكرة التفاهم التركية للعام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، داعيا الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أي بند مدرج في الاتفاقية اللاحقة مع تركيا بشأن موارد الطاقة الموقعة في الثالث من أكتوبر هذا العام، واعتبرها من «أعمال التنقيب غير القانونية» في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى من بينها قبرص واليونان.

بوريل للمنقوش: استقرار وأمن ليبيا من أولويات الاتحاد الأوروبي

وأضافت وزارة الخارجية أن بوريل أكد للمنقوش خلال لقائهما في برشلونة، «أن استقرار وأمن ليبيا من أولويات الاتحاد الأوروبي لما تمثله من أهمية لأوروبا والمنطقة»، مجددا كذلك التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي المسار نحو الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيد لاستقرار ليبيا وضمان وحدتها، وذلك بعدما استعرضا آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

لقاء بوريل مع المنقوش في برشلونة، الخميس 22 نوفمبر 2022. (وزارة الخارجية)

لقاء المنقوش مع بوريل في برشلونة، الخميس 22 نوفمبر 2022. (وزارة الخارجية)

لقاء المنقوش مع بوريل في برشلونة، الخميس 22 نوفمبر 2022. (وزارة الخارجية)