المصراتي: السويحلي يخوض ضد النائب العام حربًا بالنيابة عن “الدبيبات”

الوطن|رصد

طالبَ الكاتب الصحفي محمود المصراتي بحبس رئيس مجلس الدولة السابق، عبدالرحمن السويحلي، بتهمة تحقير القضاء والنيابة العامة في ليبيا.

وقال المصراتي عبر حسابه الرسمي “فيسبوك”: “المدعو عبدالرحمن السويحلي يتهجم بالسب والشتم بحق أعضاء النيابة العامة علنًا وبالتخوين ضمنًا، بعد رفضهم اليوم لحربه التي يخضوها ضد النائب العام نيابة عن الدبيبات والغرياني، بغطاء ظاهره دستوري و باطنه الدفاع عن لوبيات الفساد ودعم تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود لأسـياده ولأسباب أخرى بعضها عرقي لا داعي للخوض فيها حتى الآن”.

وأشار المصراتي إلى أن تحقير القضاء والنيابة جريمة بنص القانون يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، لافتًا إلى ارتكاب السويحلي جريمة أخرى هي تقاضيه راتبًا في ظل تغيّبه عن أداء وظيفته منذ أكثر من عامين.