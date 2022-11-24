“عمل جبار”.. السفير الفرنسي يتسلم نسخة من قاعدة “المسار الدستوري”

سلم وفد مؤتمر المسار الدستوري، نسخة من القاعدة الدستورية للسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

مهراج أعرب، خلال لقاءه بالوفد اليوم الخميس، بمقر السفارة الفرنسية في طرابلس، عن تقديره واحترامه لهذا الجهد والعمل الجبار وأكد على دعمه له، داعيا إلى تحشيد المزيد من التزكيات للقاعدة الدستورية.

ونوه مهراج بأن القاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري المنعقد بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس بتاريخ 3 أغسطس 2022م قد تكون هي المخرج للأزمة الليبية، مؤكدا على دعم فرنسا للقاعدة الدستورية التي ستفضي إلى انتخابات.