السويحلي مهاجماً أعضاء النيابة: يوم أسود سيذكره التاريخ لكم وستلعنكم الأجيال

هاجم عضو مجلس الدولة، عبدالرحمن السويحلي، أعضاء النيابة العامة، بعد تنظيمهم احتجاجًا في مدينة مصراتة ضد الطعن المقدم على قرار مجلس النواب بشأن تعيين النائب العام المستشار الصديق الصور.

وقال السويحلي عبر حسابه على “تويتر”: “أعضاء النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس وعدم السماح بتجاوز التشريعات يحتجون على حق الناس في الاعتراض والطعن في قرارات مخالفة للدستور”، على حد تعبيره.

وأضاف السويحلي: “يدعون محاربة الفساد وهم اليوم يمارسون الفساد برفع شعارات اتهام الناس بالباطل”، على حد زعمه.

ووجه السويحلي حديثه لأعضاء النيابة المحتجين قائلا: “يوم أسود سيذكره التاريخ لكم وستلعنكم الأجيال، بئس النيابة هذه!”، على حد قوله.