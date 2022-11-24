السويحلي مهاجماً «أعضاء النيابة»: يوم أسود سيذكره التاريخ لكم وستلعنكم الأجيال

هاجم عبدالرحمن السويحلي، عضو المجلس الأعلى للدولة، أعضاء النيابة العامة، بعد تنظيمهم احتجاجًا في مدينة مصراتة ضد الطعن المقدم على قرار مجلس النواب بشأن تعيين النائب العام المستشار الصديق الصور.

وقال السويحلي عبر حسابه على «تويتر»:« أعضاء النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس وعدم السماح بتجاوز التشريعات يحتجون على حق الناس في الاعتراض والطعن في قرارات مخالفة للدستور»، على حد تعبيره.

وأضاف السويحلي: «يدعون محاربة الفساد وهم اليوم يمارسون الفساد برفع شعارات اتهام الناس بالباطل»، على حد زعمه.

ووجه السويحلي حديثه لأعضاء النيابة المحتجين قائلا: «يوم أسود سيذكره التاريخ لكم وستلعنكم الأجيال، بئس النيابة هذه!»، على حد قوله.

وكان السويحلي وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة تقدموا قبل أيام بطعن إلى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب رقم (2) لسنة 2021، بشأن تكليف المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا، واصفا الإجراء بأنه «غير دستوري».

وشهد مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وحذر المشاركون في الوقفة، في بيان من وصفوهم بـ«الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عمومًا، داعين الجميع إلى الوقوف «صفًا واحدًا» في مواجهتهم «بكل قوة»، وكفهم عن مبتغاهم، وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون، وصونًا للجهاز القضائي.