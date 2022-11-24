لحلحلة المختنقات خلال فصل الشتاء.. بلدية البيضاء تشكل غرفة للطوارئ

العنوان-البيضاء

شكل المجلس البلدي البيضاء غرفة للطوارئ، وذلك لمجابهة كافة المشاكل التي تحدث داخل المدينة طيلة فصل الشتاء، من انقطاع التيار الكهربائي، والمختنقات في الشوارع والطرق جراء سقوط الأمطار والسيول.

وقال وكيل بلدية البيضاء، عبدالكريم بو زعيتره، أن الهدف من إنشاء الغرفة يأتي لمجابهة كافة المشاكل التي تحدث داخل المدينة طيلة فصل الشتاء.

وأكد بو زعيتره أن الغرفة ستكون في حالة انعقاد دائم، وستعمل طيلة 24 ساعة، لافتا أن الغرفة ستخصص أرقاما للطوارئ، من أجل تلقى البلاغات وتقديم المساعدة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

ودعا وكيل بلدية البيضاء سكان المدينة، للتعاون معهم من خلال رمي المخالفات في الأماكن المخصصة، حتي لا تتسبب في إغلاق غرف تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي سيتسبب في شل حركة السير داخل المدينة بسبب اغلاق بعض من الشوارع الرئيسية.