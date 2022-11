باتيلي ووزير الخارجية القطري يتفقان على ضرورة قيام الأطراف الليبية بوضع إطار دستوري بشكل عاجل

ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبد اللهِ باتيلي في الدوحة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للاتفاق على ضرورة قيام الأطراف الليبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري.

باتيلي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “التقيتُ أمس الأربعاء في الدوحة، بمحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر واتفقنا على ضرورة قيام الأطراف الليبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري من أجل إجراء الانتخابات، بدعم متناسق من المجتمع الدولي.”

