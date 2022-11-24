أبو زريبة: المتأثرون بمكافحة الفساد هم المعترضون على تسمية النائب العام

الوطن|رصد

صرّح عضو مجلس النواب، علي محمد أبوزريبة، أنّه تم بالإجماع بموجب قرار المجلس رقم 2 لسنة 2021، تسمية النائب العام من قبل مجلس النواب، حيث أنّها الجهة المسؤولة عن اختيار المناصب السيادية في الدولة.

وقال أبوزريبة إنّ محاولة البعض الطعن بقرار مجلس النواب بتسميته للنائب العام بعد أكثر من عام من توليه مهامه نابع من رغبتهم في عرقلة العدالة، مشيرًا إلى أنّه بعد سنة حافلة من مذكرات القبض على الفاسدين والمتعدين على الدولة وأملاكها ومقدراتها بجهود مكتب النائب العام شعر هؤلاء المعترضين أنّ يد القانون قد طالتهم.

وأضاف أبوزريبة أنّ ما يقوم به النائب العام في مكافحة الفساد قد لا يعجب الكثيرين ممن يريدون العودة بليبيا لمربع الفوضى، مؤكدًا على أنّهم غير مهتمين باستقرار هذه السلطة بصفتها سلطه قضائية، وأنّهم متأثرين بالقضاء على الفساد.