المنقوش: ناقشتُ مع نظيري الإسباني سبل دعم الاستقرار في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، نظيرها الإسباني خوسيه مانويل على هامش أعمال المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط والمنعقد اليوم الخميس فى برشلونة.

وبحث اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين، أيضا زيادة التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الطاقة والصحة وإعادة الإعمار ودعم الاستقرار في ليبيا.

وكانت نجلاء المنقوش، التقت في وقت سابق، نظيرها وزير الخارجية المالطي “إيان بورج” في برشلونة، وبحثا فرص زيادة دعم فرص الشراكة والتعاون والتنمية بين البلدين، في إطار ‎الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلي مناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.