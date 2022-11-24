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البرلمان الأوروبي يدعو دول الاتحاد للعمل بفاعلية أكبر في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

دعا البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل أكثر من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، وتوحيد الكلمة والموقف لتحقيق ذلك الأمر.

وشّد البرلمان في بيان، الأربعاء، على ضرورة الانتقال السياسي السلمي للسلطة بين الأطراف الليبية، والعمل من أجل دعم عملية الإصلاح الدستوري هناك.

وأعرب البرلمان عن دعمه للمبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي في قيادته للمفاوضات بين الأطراف، من أجل التوافق على خارطة طريق لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

واقترح البرلمان تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا، داعيًا إلى تحييد قطاع النفط عن الصراع السياسي، وانسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من أراضي ليبيا، والكف عن تدخل الدول الخارجية وتأجيجها للصراع.

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الوطن الليبية

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