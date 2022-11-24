أسوشيتد برس: اليونان تنقذ 483 مهاجرًا من ليبيا فقدوا وجهتهم في البحر

الوطن|رصد

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات اليونانية قولها إنّها قد سحبت قارب صيد على متنه 483 من المهاجرين القادمين من ليبيا، إلى ميناء جنوب جزيرة “كريت”، حيث فقد القارب اتجاهه في البحر.

وأوضحت الوكالة أنّ المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا 336 رجلا و10 نساء و 128 فتى وتسع فتيات، من جنسيات سورية ومصرية وباكستانية وفلسطينية وسودانية، نقلوا إلى جنوب جزيرة تكريت لتأمينهم بمساكن مؤقتة.

وتابعت الوكالة أنّ القارب كان مخصصًا للصيد وارتفاعه 25مترًا، وكان يتجه نحو إيطاليا قبل أن يفقد توجيهه في البحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة كريت جنوب اليونان في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وقال الوكالة إنّ وزير الهجرة اليوناني “نوتيس ميتاراتشي”، طالب المفوضية الأوروبية بنقل المهاجرين إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي لافتًا إلى أنّ اليونان لا يمكنها تحمل مزيد من عبء استقبال المهاجرين على أراضيها.