وَزير الداخلية يبحث أوضاع عدد من الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن

عقد وَزير الداخلية عصام أبوزريبة، عدة اجتماعات منفصلة بكل من مع مُدير فرع صندوق الرعاية الاِجتماعية بِالمنطقة الشرقية اللواء عبدالحميد البرعصي؛ ومدراء أمن راس لانوف اللواء محمود الدهبي، والأبيار اللواء إدريس السعيطي، وأوجلة اجخرة اللواء السنوسي عنودة ومدير إدارة الشؤون المالية بالوزارة لواء الصديق الشيباني، ورَئيس ديوان الوَزارة بِالمنطقة الجنوبية لواء عبدالسلام الشريف، وَمُدير إدارة الدعم المركزي بِالمنطقة الجنوبية لواء عبدالسلام السويدي، وَرَئيس مكتب الدعم المركزي وَادي الشاطئ عقيد سعد بوجبيهة، بحث فيه عددا من الملفات وعلى رأسها سير العمل في إداراتهم، والوضع الأمني في مدنهم.

وتناول اللقاء الأول أهم الأعمال وَالمناشط المُنجزة مِن قبل صندوق الرعاية الاِجتماعية، وَالمشاكل وَالعراقيل التي تُواجه عَمل الصندوق، وَإيجاد الحلُول لها، حيث أبدى الوَزير اِستعداده لِعلاج كل المشاكل، وَتذليل الصعُوبات التي تُعرقل سيّر العمل حسب الإمكانات المُتاحة للوَزارة.

وفي اللقاء الثاني بحث أبو زريبة الأوضاع الأمنية داخل مدينة راس لانوف والمشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية وإيجاد الحلول لها بما يضمن انجاح سير العمل الأمني داخل المدينة، حيث استمع الوزير لشروح وافية من قبل مدير الامن حول الوضع الأمني داخل المدينة والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي اللقاء الثالث والرابع بحث أبو زريبة، أخر مُستجدات العمل الأمني وَالجهود التي تبذلها المُديريِّة وَمُنتسبيها؛ للحفاظ على الأمن الاِستقرار وَالمُجاهرة به داخل البلديّة، كمَا تمَّ أيضاً مُناقشة بعض العراقيل وَالصعُوبات التي تُواجه سيًر العمل داخل المُديريِّات وَإيجاد الحلول المُناسبة لِحلحلتها.

واستعرض الاجتماع، الخامس، آخر الأعمال التي قامت بِها الإدارة، وَوَضع فروع الدعم المركزي بِالمنطقة الجنوبية، وَكل العراقيل التي تواجه سيّر العمل وَآليات وضع السُبل لحلحلة هذه العراقيل.

من جانبه، أثنى الوَزير على العمل وَالجهود المبذُولة مِن قبل أعضاء الإدارة العامة للدعم المركزي، مُوكداً تقديمه لِ للاِحتياجات كافة التي تضمن سيّر عمل الإدارة بِالشكل المطلوب.