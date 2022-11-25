عمرو موسى: تدخل الناتو في ليبيا “كارثي” والجامعة العربية لم تدعُ إليه

الوطن|رصد

وصف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، تداعيات تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011 بـ”الكارثية”.

واعتبر موسى، في تصريحات صحفية، أن تدخل الناتو لإسقاط نظام معمّر القذافي شكّل مساسًا بالسيادة الليبية، وفق تعبيره.

ونفى موسى مسؤولية جامعة الدول العربية أو دعوتها لتدخل الناتو وقتئذ كما يتردّد، مؤكداً أنها أقاويل تجافي الحقيقة، وعلى مردّديها مراجعة الوثائق المتاحة في الأمم المتحدة.

ودعا إلى الاطلاع على النقاشات التي جرت بهذا الخصوص، وعلى كتاب وزير خارجية ليبيا في ذلك الوقت، وعدم الركون إلى مجرّد ما يُشاع ويُنشر من أقاويل.