القطراني يبحث مع عميد بلدية سلوق عدد من الملفات التي تتعلق بشؤون بلدية سلوق وسير عملها

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية علي القطراني، اليوم الخميس، عميد بلدية سلوق بشير الفاخري بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، بحضور وزير التربية والتعليم جمعة الجديد ، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري ، ووزير الاستثمار علي السعيدي ، ورئيس إدارة المشروعات بالديوان إبراهيم دعباج .
اللقاء الذي حضره أحد حكماء مدينة سلوق الشيخ محمد سالم أهويدي، استعرض عدد من الملفات التي تتعلق بشؤون بلدية سلوق وسير عملها، ومشروعات الطرق ورصفها والمختنقات التي تعانيها مدينة سلوق بالإضافة إلى ملف شبكات المياه والكهرباء ، خاصة فيما يخص العجز في شبكة الكهرباء بالمدينة .
نائب رئيس الحكومة أكد خلال اللقاء على ضرورة الوقوف مع بلدية سلوق ودعمها ، عبر لجنة الأزمة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية لإيجاد حلول عاجلة لتغطية العجز في مصادر الطاقة الكهربائية ، كما أكد على ضرورة الرفع من درجة جودة الخدمات المقدمة لمواطني البلدية والتي تأتي ضمن خطة لجنة الأزمة أسوة بالبلديات الأخرى.
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