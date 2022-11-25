القطراني يبحث مع عميد بلدية سلوق عدد من الملفات التي تتعلق بشؤون بلدية سلوق وسير عملها

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية علي القطراني، اليوم الخميس، عميد بلدية سلوق بشير الفاخري بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، بحضور وزير التربية والتعليم جمعة الجديد ، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري ، ووزير الاستثمار علي السعيدي ، ورئيس إدارة المشروعات بالديوان إبراهيم دعباج .

اللقاء الذي حضره أحد حكماء مدينة سلوق الشيخ محمد سالم أهويدي، استعرض عدد من الملفات التي تتعلق بشؤون بلدية سلوق وسير عملها، ومشروعات الطرق ورصفها والمختنقات التي تعانيها مدينة سلوق بالإضافة إلى ملف شبكات المياه والكهرباء ، خاصة فيما يخص العجز في شبكة الكهرباء بالمدينة .