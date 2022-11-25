تقرير يحذر من تحول المتوسط إلى مقبرة للفارين من ليبيا

الوطن| رصد

قال تقرير لصحيفة “يورو أوبزرفر” الأوروبية، إن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يفرون من ليبيا بسبب “الانهيار الكامل للنظام فيها” بعد تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وارتفاع أسعار الوقود والخبز وانتهاكات حقوق الإنسان وخلافات سياسية مفضية لعنف مسلح.

وأضاف التقرير أن تلك الأسباب أدت إلى تفاقم الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا والدور الأوروبي، مبينا أنه على الاتحاد الأوروبي لعب دور أكبر في دعم السلام والمصالحة والمساءلة في ليبيا، وعدم الاكتفاء بالتركيز على ردع المهاجرين غير الشرعيين، داعيًا برلمان أوروبا لاتخاذ موقف مبدئي ودافع للتغيير الملموس لواقع حال سكان ليبيا.

وأوضح التقرير أن السكان من الليبيين النازحين والمهجرين داخليًا والمهاجرين غير الشرعيين يواجهون احتياجات إنسانية كبيرة للغذاء والدواء والمأوى، في ظل تقلص دور المجتمع المدني في البلاد، ما قاد لتصعيب عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

ورأى أن فشل الاتحاد الأوروبي قاد لتعريض حياة المهاجرين غير الشرعيين للخطر والإخفاق بمساعدة المحتاجين للدعم، ما يحتم الإصلاح بوضع ثقل كافة دوله خلف جهود تحقيق الاستقرار والسلام وتشجيع المشاركة الكاملة بالعمليتين السياسية والانتخابية واحترام ودعم القانونين الإنساني وحقوق الإنسان الدوليين.

وحذر التقرير من تحول مياه البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة للفارين من ليبيا بحثًا عن الحماية ولقيم الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان والكرامة والمساواة في حال تنصل دوله عن القيام بواجباتها.