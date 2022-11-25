الحكومة تبحث مع أعيان قبائل التبو عدداً من المواضيع التي تتضمن نجاح المصالحة الوطنية

التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام ابوزريبة، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال محمد ،اليوم الخميس عدد مع أعيان قبائل التبو.

وناقش، اللقاء، عدداً من المواضيع التي تتضمن نجاح المصالحة الوطنية ووقف إراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد، والخطوات الأمنية التي يجب إتباعها للوصول إلى السلام وبسط الأمن بالمدينة.

وأكد وزير الداخلية على تشكيل قوة مشتركة من كل أنحاء البلاد؛ لِحماية مدن الجنوب الليبي، وتقديم الدعم الكامل وتوفير كل ما يلزم من موارد الحياة حتي ينعم أهالي وسكان المنطقة بالأمن والأمان والاستقرار اللازم.