الإمداد الطبي طرابلس يستلم 23 حاوية من مشغلا غسل الكلى

العنوان – طرابلس

ذكر جهاز الإمداد الطبي أن المخازن استلمت “23 ” حاوية لشحنة من مشغلات غسيل الكلى.

وأكد الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم تخزين الشحنة وفق المعايير المعمول بها من قبل المختصين بالمخازن.

ولفت جهاز الإمداد الطبي، إلى أنه سيتم توزيع الشحنة على الفروع التابعة للجهاز في كل مناطق ليبيا بعد استكمال الفحص والإجراءات المتبعة بالخصوص.

وأكد أن هذه الشحنة استكمالا للشحنات التي وصلت خلال الأيام الماضية، ضمن خطة عمل الجهاز لتوفير بنود الإمداد الطبي لسد أي عجز قد يطرأ في مراكز الغسيل مستقبلا.