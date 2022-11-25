أبوراص: يجب ترك المؤسسات القضائية حتى تعمل بعيداً عن التشويش

الوطن|رصد

دعت عضو مجلس النواب “ربيعة أبوراص”، أعضاء مجلس الدولة الذين تقدّموا بالطعن في مشروعية منصب النائب العام، إلى”التعقّل” وترك المؤسسات القضائية حتى تعمل دون تشويش.

واستنكرت أبو راص، في تصريحات صحفية، الاتهامات الصادرة عن بعض أعضاء مجلس الدولة للنائب العام ودستورية منصبه، خاصة في هذا التوقيت الذي يباشر النائب العام فيه فتح قضايا الفساد والجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا المال العام وسوء استخدام السلطة.

وأكّدت أبوراص، قيام أعضاء من مجلس النواب بالاجتماع الخميس، مع مكتب النائب العام وبعض وكلاء النيابة؛ لدعمهم وتشجيعهم للمضي قدماً في مكافحة الفساد، والقضاء على جذوره، وتحقيق العدالة والاستقرار في البلاد.

وشدّدت “أبوراص” على سلامة إجراءات اختيار الصديق الصور نائباً عاماً من قِبَل مجلس النواب، عبر التوافق، داعيةً أعضاء مجلس الدولة إلى تحكيم العقل واللجوء للحوار مع أقرانهم، على حد تعبيرها.