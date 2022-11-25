تخفيض إمدادات الغاز إلى إيطاليا عقب حدوث عطل فني في إحدى الوحدات بشركة مليتة

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أكدت شركة مليتة للنفط والغاز، أن المؤسسة الوطنية للنفط ذكرت أن أي تخفيض في إنتاج الغاز يتم على الكميات التي تصدر إلى إيطاليا عقب حدوث عطل فني في إحدى الوحدات.

وذكرت شركة مليتة في بيان لها أن المؤسسة أكدت استقرار إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء.

واشارت إلى أنه تم إيقاف وحدة استخلاص الكبريت بمجمع مليتة الصناعي نتيجة حدوث عطل فني في أحد المبادلات الحرارية.

هذا العطل اضطر الفرق الفنية لإيقاف الوحدة بشكل طارئ الامر الذي نتج عنه تخفيض إنتاج الغاز بشكل جزئي بمنصة صبراتة.

وكشفت شركة مليتة للنفط والغاز أنه من المتوقع أن تستغرق فترة الصيانة للوحدة حوالي أسبوع.