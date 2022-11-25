بن شرادة: منصبا النائب العام ورئيس المحكمة العليا أكثر المناصب شرعيّةً في ليبيا

الوطن|رصد

أعرب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، عن استغرابه من طعن زملائه في المجلس بشرعية تعيين النائب العام الصديق الصور.

وأكد بن شرادة في تصريحات صحفية، أن منصب المحكمة العليا والنائب الهام هما المنصبان الوحيدان اللذان جرى الاتفاق عليهما بين مجلسي الدولة والنواب.

ووصف بن شرادة منصب النائب العام ورئيس المحكمة العليا بأكثر المناصب شرعية في ليبيا، نافياً أن يكون لديه علم بالدوافع التي جعلت بعض زملائه في المجلس يقدمون طعناً في شرعية النائب العام.

وأضاف: “في رأيي الشخصي هذا الطعن لن يتقدم خطوة واحدة، ومجلس الدولة يرى أن هذا الطعن غير دستوري، والقضاء هو من له حق الفصل في ذلك”.