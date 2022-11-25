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قزيط: مجلس النواب تجاوز صلاحياته بإقالة الحبري

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط، مجلس النواب إلى توضيح أسباب قرار إقالة علي الحبري من منصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

واتهم قزيط في تصريحات صحفية، مجلس النواب بتجاوَز عمل لجنة المناصب السيادية في قراره المتعلق بمنصب نائب محافظ المصرف المركزي.

وقال عضو مجلس الدولة إن هذا المنصب أحد المناصب السيادية الواجب التشاور حولها بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

وأضاف أن “الجميع يعلم أن علي الحبري يمارس عمل محافظ مصرف للمنطقة الشرقية، وقد يكون السياق هو إقالته من المنطقة الشرقية، وعلى مجلس النواب تفسير هذه النقطة، وتعوّدنا من مجلس النواب خرق الاتفاقات”، على حد قوله.

 

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علي الحبري ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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