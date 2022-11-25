النائب العام: إحالة مرتكبي جرائم فساد في جالو إلى القضاء

العنوان- طرابلس

ذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة جالو أمرت بإحالة مدير المستشفى مع عضو المجلس البلدي؛ وآخرين إلى القضاء لارتكابهم جرائم فساد.

وأوضح المكتب أن وكيل النيابة بنيابة جالو الابتدائية، باشر في وقت سابق، إجراءات التحقيق حول واقعات اختلاس منقولات داخلة في هيكلة البنية الفنية اللازمة لتسيير مستشفى جالو المركزي؛ وتزوير وثائق رسمية متعلقة بها.

وأضاف مكتب النائب العام أن المحقق استدل على تآمر مدير المستشفى مع عضو المجلس البلدي؛ وآخرين، على ارتكاب جريمة اختلاس مواد نقل الطاقة الكهربائية إلى المستشفى

وأشار إلى أن المحقق استدل كذلك على قيام المتهمين بتحرير أوراق تسمح بمرور المنقولات المختلسة عبر البوابات والتمركزات الأمنية.

وبين مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين؛ انتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية؛ ثم قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم.