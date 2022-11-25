المنقوش: ملف الهجرة غير الشرعية مشكلة عالمية

العنوان – طرابلس

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إن ملف الهجرة غير الشرعية مشكلة عالمية.

وأوضحت المنقوش في الاجتماع السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، أن حلحلة ملف الهجرة يستلزم التنسيق المستمر بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن معالجة الهجرة غير الشرعية لابد أن يكون وفق خطة تهدف إلى معالجة الأسباب المؤدية للهجرة.

وأكدت الوزارة أن استقرار ليبيا جزء أساسي من استقرار منطقة حوض المتوسط وأفريقيا، موضحة أن ليبيا لديها كميات هائلة من إمدادات الطاقة يمكن الاستفادة منها لمعالجة أي نقص في الإمدادات.