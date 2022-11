ليبيا – رأى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية عضو اللجنة المالية النيابية مهدي الأعور أن الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب بإقالة علي الحبري من منصبه جاءت بعد تقدم مجموعة من النواب عن بنغازي ودرنة بطلب لمجلس النواب للتحقيق في الأموال التي صرفت من قبل الحبري رئيس لجنة إعمار بنغازي ودرنة، وتم تشكيل لجنة والتحقيق معه للاطلاع على المستندات والأوراق وبالتعاون مع ديوان المحاسبة.

الأعور قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن الاتفاق السياسي الذي نص على التوافق بين مجلسي النواب والدولة في المناصب السيادية وعلى رؤساء المناصب السيادية، ونصّ أن النائب وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء اختصاص أصيل لمجلس النواب، ومع هذا تم تكليف البرعصي نائب محافظ. بحسب قوله.

وأشار إلى أن البرعصي رجل مصرفي وعلى دراية بالأمور المصرفية ولن يتغير شيء، وممكن أن يكون التقارب أكثر لتوحيد مصرف ليبيا المركزي والوصول لتشكيل مجلس إدارة ومحافظ ونائبه.

Shares

The post الأعور: تكليف البرعصي يمكنه زيادة التقارب أكثر من أجل توحيد مصرف ليبيا المركزي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية