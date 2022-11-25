“بتهمة الاختلاس”.. النائب العام يأمر بحبس مدير مستشفى جالو المركزي

الوطن|رصد

أمرت النيابة العامة الليبية بالحبس الاحتياطي لمدير مستشفى جالو المركزي وعضو المجلس البلدي وآخرين، بعد ثبوت ضلوعهم في جريمة اختلاس المال العام.

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، إن المتهم قام بمعاونة شركائه في الجريمة، باختلاس مواد نقل الطاقة الكهربائية إلى المستشفى، وزوّر أوراقاً لإخراج المختلسات عبر البوابات الأمنية بصورة قانونية.

وأضافت أنه وبانتهاء “المحقق من إجراء استجواب المتهمين، انتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، ثم تقرّر رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء للحكم فيها”.