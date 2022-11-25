النائب العام يأمر بحبس مدير مستشفى جالو المركزي وعضو بمجلس البلدية

أمرت النيابة العامة، بحبس مدير مستشفى جالو المركزي وعضو بمجلس البلدية، على خلفية قضايا فساد وتزوير مستندات ووثائق رسمية.

وباشر وكيل النيابة بنيابة جالو الابتدائية، في وقت سابق، إجراءات التحقيق حول واقعات اختلاس منقولات داخلة في هيكلة البنية الفنية اللازمة لتسيير مستشفى جالوا المركزي؛ وتزوير وثائق رسمية متعلقة بها، وفقا لبيان النيابة العامة.

واستدلَّ المحقق، على تآمر مدير المستشفى مع عضو المجلس البلدي، وآخرين، على ارتكاب جريمة اختلاس مواد نقل الطاقة الكهربائية إلى المستشفى.

وتم تحرير أوراق تسمح بمرور المنقولات المختلسة عبر البوابات والتمركزات الأمنية، بحسب بيان النيابة العامة.

وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين؛ انتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية؛ ثم قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم.