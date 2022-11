ليبيا – أكد رئيس نقابة الخبازين طبرق مؤمن مسعود أن أبرز أسباب نقص رغيف الخبز في المدينة هو نقص الوقود وتهالك الأفران، وقلّة قطع الغيار، وشح الدقيق، وارتفاع أسعار المعروض منه على الرغم من رداءته.

مسعود وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، قال إن عددًا من الخبازين اضطروا إلى إغلاق مخابزهم لعجزهم عن شراء كميات كبيرة من الدقيق.

ونوه إلى أن أسعار الخبز تتفاوت من مخبز لآخر، لافتًا النظر إلى أن الخبز يباع بدينار لكل 4 أو 5 أرغفة، وقنطار الدقيق يتراوح بين 280 و300 دينار.

Shares

The post رئيس نقابة الخبازين طبرق: عدد من الخبازين اضطروا إلى إغلاق مخابزهم لعجزهم عن شراء الدقيق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية