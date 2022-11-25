“لتعرضه لأزمة صحية”.. الكوني ينقل إلى ألمانيا على متن طائرة إسعاف

الوطن|رصد

صرّح مصدر بالمجلس الرئاسي لوسائل إعلام بنقل عضو المجلس “موسى الكوني” إلى ألمانيا على متن طائرة إسعاف عاجل لعلاجه، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأضاف المصدر أنّ الكوني قد أصابته أزمة صحية مفاجئة فور عودته من المشاركة في مؤتمر التعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل، الذي اختتمت أعماله أمس الأربعاء بالعاصمة التونسية، مشيرًا إلى أنّه قد خضع لرحلة علاج استمرت لأكثر من شهر في مارس الماضي، في دولة إسبانيا، قبل أن يعود برفقة عضو المجلس “عبد الله اللافي”، في التاسع من أبريل إلى طرابلس.