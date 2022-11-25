النيابة العامة تحيل مرتكبي جرائم فساد في جالو إلى القضاء

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أكد مكتب النائب العام إحالة تآمر مدير المستشفى مع عضو المجلس البلدي؛ وآخرين إلى القضاء لارتكابهم جرائم فساد.

وأضاف أن وكيل النيابة بنيابة جالو الابتدائية، باشر في وقت سابق، إجراءات التحقيق حول واقعات اختلاس منقولات داخلة في هيكلة البنية الفنية اللازمة لتسيير مستشفى جالو المركزي؛ وتزوير وثائق رسمية متعلقة بها.

وذكر المكتب أن المحقق استدل على تآمر مدير المستشفى مع عضو المجلس البلدي؛ وآخرين، على ارتكاب جريمة اختلاس مواد نقل الطاقة الكهربائية إلى المستشفى

وأفاد مكتب النائب العام أن المحقق استدل كذلك على قيام المتهمين بتحرير أوراق تسمح بمرور المنقولات المختلسة عبر البوابات والتمركزات الأمنية.

ولفت إلى أنه بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين؛ انتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية؛ ثم قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم.