المنصوري: صالح يحاول العودة للمربع الأول ونسف كل جهود الخروج بقاعدة دستورية

ليبيا – اتهم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمحاولة الاستمرار في السلطة لـ 10 سنوات أخرى على الأقل.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: “رئيس مجلس النواب يستمر في المراوغة للتمديد لنفسه عبر تمديد المرحلة الانتقالية”.

ورأى أنه لا يمكن الاعتماد على الإعلان الدستوري المؤقت كأساس لأي قاعدة دستورية أو مسار دستوري.

المنصوري زعم أن عقيلة صالح يحاول العودة للمربع الأول ونسف كل جهود الخروج بقاعدة دستورية.

