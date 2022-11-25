الحويج يحث السفير الفرنسي على عودة الشركات والخطوط الجوية الفرنسية لليبيا

أخبارليبيا24

حث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، سفير فرنسا مصطفى مهراج على عودة الشركات الفرنسية والخطوط الجوية الفرنسية للعمل في ليبيا.

وناقش الحويج، العلاقات الاقتصادية والتجارية والصعوبات التي تواجه الشركات الفرنسية في استئناف عملها في ليبيا.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى وضع آلية لمراجعة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وسُبل التعاون في مجالات البنية التحتية والاتصالات والنفط والغاز والخدمات الطبية.

وتناول اللقاء تشجيع رجال الأعمال بالاستثمار بالبلدين كما تم الاتفاق على تفعيل مجلس رجال الأعمال الليبي الفرنسي.

واتفقوا على تشكيل فريق عمل لمتابعة وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والشركات وعودة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.