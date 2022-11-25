المبشر: الوقوف مع النائب العام «موقف حق» من أجل مواجهة الظلم والفساد

اعتبر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، أن الوقوف مع النائب العام الصديق الصور، «موقف حق» في مواجهة الظلم والفساد.

وقال المبشر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الوقوف مع النائب العام في عمله وسعيه لتحقيق العداله، موقف حق ما دام ساعيا بكل صدق وبكل نزاهة وتجرد من أجل مواجهة الظلم والفساد.

وكان عبدالرحمن السويحلي وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة تقدموا قبل أيام بطعن إلى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب رقم (2) لسنة 2021، بشأن تكليف المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا، واصفا الإجراء بأنه «غير دستوري».

وشهد مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وحذر المشاركون في الوقفة، في بيان من وصفوهم بـ«الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عمومًا، داعين الجميع إلى الوقوف «صفًا واحدًا» في مواجهتهم «بكل قوة»، وكفهم عن مبتغاهم، وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون، وصونًا للجهاز القضائي.