الدوسري لـ صالح: قطر تدعم ليبيا لتجاوز أزمتها الراهنة

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه في مدينة القبة اليوم الخميس سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات.

بدوره، أكد الدوسري دعم دولة قطر لليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة التراب الليبي، ودعمها للمسار السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على قاعدة دستورية توافقية بين الليبيين.

