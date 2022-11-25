الخدمات الصحية بنغازي تعلن توفر تطعيمات الأطفال عدا نوعين فقط

أخبار ليبيا 24

أعلنت، الخدمات الصحية بنغازي، توفر تطعيم السداسي، والخماسي، والتطعيم الواقي من الالتهابات الرئوية، والتطعيم الواقي من شلل الأطفال بالعيادات والمراكز الصحية وبكميات كافية.

وقالت إدارة الخدمات الصحية، إن مكتب الرعاية الصحية الأولية قام بصرف هذه التطعيمات على مرافق الرعاية الصحية الأولية بمدينة بنغازي بعد تسلمها من جهاز الإمداد الطبي، وذلك لتعويض النقص الشديد الذي حدث في بعض أنواع التطعيم الفترة الماضية بسبب ظروف البلاد الحالية.

وأضافت، أن مكتب الرعاية تسلم كميات كافية من الطعم السداسي الواقي من الخناق والكزاز والشاهوق والتهاب الكبد الفيروسي البائي والمستدمية النزلية (ب) وشلل الأطفال.

كما ذكرت أن المكتب استلم التطعيم الواقي من فيروس العجلية الذي يعطى في عمر شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر، إضافة إلى أنه استلم التطعيم الواقي من الالتهابات الرئوية الذي يعطى في عمر شهرين وأربعة أشهر والسنة.

وأكدت الإدارة، توفر التطعيم الخماسي الواقي من الخناق والشاهوق والكزاز والمستدمية النزلية نوع (ب) وشلل الأطفال، والذي يعطى في عمر السنة والنصف، وكذلك التطعيم الواقي من شلل الأطفال الفموي، والذي يعطى للأطفال حديثي الولادة وفي عمر تسعة أشهر.

وأوضحت الإدارة، أن التطعيمات من الولادة وحتى السنة والنصف متوفرة باستثناء نوعين وهما تطعيم الـ “بي سي جي” الواقي من الدرن الخاص بحديثي الولادة، والتطعيم المركب الذي يعطى في عمر السنة والسنة والنصف.