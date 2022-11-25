الدبيبة: تمنياتي لأخي «الكوني» بالشفاء العاجل وتجاوز وعكته الصحية

أعلن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، دعمه لموسى الكوني عضو المجلس الرئاسي في أزمته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.
وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تمنياتي لأخي موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي بالشفاء العاجل، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التي تعرض لها، سائلين الله أن يمده بالصحة ويديم عليه العافية”.
وتعرض موسى الكوني، إلى أزمة صحية نقل على أثرها إلى العناية الفائقة بأحد مستشفيات طرابلس، ومنها إلى تونس لتلقي العلاج من إصابته بجلطة، ووضعه الصحي مستقر حالياً.
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