الحويج يحث السفير الفرنسي على عودة الشركات والخطوط الجوية الفرنسية للعمل في ليبيا

ليبيا – ناقش وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع سفير جمهورية فرنسا مصطفى مهراج الأربعاء في مقر الديوان العلاقات الاقتصادية والتجارية والصعوبات التي تواجه الشركات الفرنسية في استئناف عملها بليبيا، كذلك وضع آلية لمراجعة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

الحويج حث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة على عودة الشركات والخطوط الجوية الفرنسية للعمل بليبيا.

وتناول اللقاء سُبل التعاون في مجالات البنية التحتية والاتصالات والنفط والغاز والخدمات الطبية وتشجيع رجال الأعمال بالاستثمار بالبلدين، كما تم الاتفاق على تفعيل مجلس رجال الأعمال الليبي الفرنسي.

وأشار الوزير إلى الموقع الجغرافي التي تتميز به دولة ليبيا، حيث يعتبر بوابة للأسواق الأفريقية، وخاصة تجارة العبور والمناطق الحرة التي تربط ليبيا مع دول الجوار، مما يساهم في زيادة الحجم التجاري بين دولة ليبيا وجمهورية فرنسا.

وأعرب السفير عن رغبة جمهورية بلاده في الاستثمار وعودة الشركات للعمل إلى دولة ليبيا.

كما اتفق الحضور على تشكيل فريق عمل لمتابعة وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والشركات وعودة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

هذا وحضر اللقاء كل من سفير دولة ليبيا بجمهورية فرنسا، ووكيل الوزارة لشؤون التجارية، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، والملحق التجاري بالسفارة الفرنسية”.

