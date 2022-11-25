اليسير يستبعد الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة

الوطن|رصد

استبعد عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبد المنعم اليسير، الوصول إلى اتفاق حول تشكيل حكومة جديدة في ليبيا لأن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لا يواجه طرف واحد بل يلتقي عدة مجموعات كل واحد منها لديها وجهة نظر.

وقال اليسير، إن باتيلي هو الوحيد الذي يطالب الآن بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ اتفاق 5+5، وفي المستقبل سيتوقف عن ذلك أيضا.

وأضاف اليسير، أن المشكلة تكمن في أولويات الليبيين، وأعادة تدوير الشخصيات والمناصب، في وقت لم تعد فيه ليبيا تحت وصاية مجلس الأمن الدولي وعادت دولة ذات سيادة.