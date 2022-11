شركة الكهرباء تعلن وصول الوحدة الغازية الثالثة وملحقاتها إلى ميناء طبرق تمهيدًا لتركيبها

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول الوحدة الغازية الثالثة (التوربينة – المولد) وملحقاتها إلى ميناء طبرق.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن العمل جارٍ على نقل الوحدة من ميناء طبرق إلى موقع مشروع محطة طبرق الغازية تمهيداً لتركيبها على القاعدة المخصصة لها .

وأشارت الشركة إلى أن الوحدة الأولى لمشروع طبرق الاستعجالي دخلت التجارب التشغيلية تمهيدًا لدخولها على الشبكة الكهربائية بشكل دائم وذلك بعد اكتمال التجارب التشغيلية الخاصة بها.

