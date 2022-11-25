ليبيا الان

شركة الكهرباء تعلن وصول الوحدة الغازية الثالثة وملحقاتها إلى ميناء طبرق تمهيدًا لتركيبها

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول الوحدة الغازية الثالثة (التوربينة – المولد) وملحقاتها إلى ميناء طبرق.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن العمل جارٍ على نقل الوحدة من ميناء طبرق إلى موقع مشروع محطة طبرق الغازية تمهيداً لتركيبها على القاعدة المخصصة لها .

وأشارت الشركة إلى أن الوحدة الأولى لمشروع طبرق الاستعجالي دخلت التجارب التشغيلية تمهيدًا لدخولها على الشبكة الكهربائية بشكل دائم وذلك بعد اكتمال التجارب التشغيلية الخاصة بها.

 

Shares




The post شركة الكهرباء تعلن وصول الوحدة الغازية الثالثة وملحقاتها إلى ميناء طبرق تمهيدًا لتركيبها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك