الفارسي: تغير جذري بالموقف الأوروبي تجاه ليبيا

الوطن|رصد

قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور يوسف الفارسي، إن هذا الخلاف بين اليونان وحكومة عبدالحميد الدبيبة، منتهية الولاية، سيؤثر حتما على الملف الليبي ويسهم في تغيير الموقف الأوروبي تجاه الأوضاع في ليبيا ويدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة تنظم الانتخابات.

وأوضح الفارسي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن اليونان حين تتحدث عن حدودها المائية فإنها تتحدث عن حدود الاتحاد الأوروبي ومصالحه وأمنه، وهذه الإشكالية ممتدة منذ أحداث بحر إيجة وأزمة قبرص اليونانية والتركية، ولذلك فمن الصعب أن يتغير الموقف اليوناني في حين أن تهدئة الأوضاع قد يقصد بها الضغط على حكومة الدبيبة باعتبارها الضلع الأضعف.

وأكد الفارسي أن اليونان ستجد سبلا واسعة لدعمها خاصة أن حكومة الدبيبة ليس من حقها وفقا للاتفاق السياسي توقيع اتفاقيات تمس السيادة وحدود الدولة خاصة بعد أن تحولت لحكومة تسيير أعمال، وعدم موافقة مجلس النواب على هذه المذكرات.

وأضاف أن الموقف الأوروبي يدعم إجراء انتخابات في ليبيا وهو أمر أصبح شبه حتمي مع الانقسام السياسي الحاصل، واستجابة لرغبة 3 ملايين ليبي سجلوا بياناتهم للتصويت في الاستحقاق المؤجل.