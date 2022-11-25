القطراني والفاخري يناقشان أوضاع بلدية سلوق

أخبار ليبيا 24

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني مع عميد بلدية سلوق بشير الفاخري وبحثا عدد من الملفات التي تتعلق بشؤون البلدية وسير عملها.

وتناول اللقاء مشروعات الطرق ورصفها والمختنقات التي تعانيها مدينة سلوق، بالإضافة إلى ملف شبكات المياه والكهرباء، خاصة فيما يخص العجز في شبكة الكهرباء بالمدينة.

وأكد القطراني، على ضرورة الوقوف مع بلدية سلوق ودعمها، عبر لجنة الأزمة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بالحكومة الليبية لإيجاد حلول عاجلة لتغطية العجز في مصادر الطاقة الكهربائية.

كما أكد على ضرورة الرفع من درجة جودة الخدمات المقدمة لمواطني البلدية، والتي تأتي ضمن خطة لجنة الأزمة أسوة بالبلديات الأخرى.