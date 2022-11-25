بوقعيقيص: إنجازات الجنرال الإيطالي “بالبو” في ليبيا «خالدة»

أشادت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، بالحاكم الإيطالي لليبيا الجنرال الفاشستي إيتالو بالبو خلال فترة الاستعمار، واصفة أعماله في البناء والتشييد بالإنجازات الخالدة، رغم أن بالباو أقام تلك المباني والمؤسسات لصالح مشروع الاستيطان الإيطالي في ليبيا.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نحن وإيطاليا جمعنا تاريخ طويل من الألم ورغم كل شيء تبقى الإنسانية جامعة ويبقى الأمل والتطلع للمستقبل بفلسفة فائز فائز، وكان هذا موضوع لقاء جمعنا بوفد إيطالي في زيارة غير رسمية لبنغازي”.

وأضافت أن الحوار تميز بالصراحة والتفهم، لافتة إلى أن هذه اللقاءات مؤثرة في رسم السياسات الدولية، وفي حديث جانبي أشرت إلى إنجازات الجنرال بالبو التي بقت في الأرض تخلد الإنسان فيه بعيدا عن الحروب وطلبنا تفعيل إتفاقيات الصداقة وجعل المتوسط يزدهر بالسلام”.

وتابعت:” شكرا لحزب المستقبل ورئيسه وزير الخارجية السابق عبدالهادي الحويج الديناميكي الجريء، وشكرا لجامعة السلام التي أتوقع أن تقود تيار المشاركة والإندماج في الحضارة وأبدعت في الترجمة بين الأيطالية والعربية الفنانة المسرحية سعاد خليل بلسان طليق وإلقاء بليغ وكذلك عبدالله المرتضي”.