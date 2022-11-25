ضبط متورط في السطو على محل تجاري والاعتداء على مالكه في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي قام بالسطو على محل تجاري واعتدى على مالكه ما استدعى دخوله العناية المركزة.

ووردت معلومات إلى مركز شرطة بوعطني عن شخص من ذوي السوابق متورط في سطو مسلح على محل تجاري بمنطقة المساكن، والاعتداء على مالكه بالضرب ما أدى إلى دخوله العناية الفائقة بإحدى المستشفيات، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن.

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فضلا عن ذلك، سُجلت ضد المتهم ستة محاضر تتضمن الإيذاء الجسيم لمواطنين، والتعدي على أخيه وضربه على رأسه بواسطة ألة حادة، وأيضا التعدي على والديه بالضرب، وكذلك شكاوي أخرى مقدمة من جيرانه، واتضح أن المتهم كذلك صادر بحقه أمر ضبط واحضار من النيابة العامة.

وجرت ملاحقة المتهم في الأماكن التي يتردد عليها وضبطه وبحوزته قطعة صغيرة بنية اللون يشبه بأنها مخدر «الحشيش». واعترف المتهم الذي تبين أنه يدعى «م.د.ف» بما نسب إليه، كما اعترف خلال التحقيقات، بسرقته لمحتويات سيارة مواطن. واتخذت الإجراءات القانونية حياله وجرت إحالته إلى النيابة العامة.