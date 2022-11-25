شمال ليبيا في انتظار تقلبات جوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، حدوث تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا اليومين القادمين مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة وخلايا رعدية.

وأوضح المركز، أن بعض مناطق الشمال الشرقي تشهد، اليوم الجمعة، سقوط أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة نسبيًا، وتكون جيدة خاصة على المناطق الممتدة من المرج وحتى درنة.

وذكر أن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق تتراوح ما بين 20 و24 درجة مئوية.

وتوقع المركز، تأثر مناطق الشمال الغربي بداية من مساء غد السبت بتقلبات جوية مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية، مشيرًا إلى أن هذه التقلبات ستشمل يوم الأحد بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأشار إلى احتمال سقوط حبات البرد، مما تسبب فب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية.