مرغم: الله ادخر لنا الشيخ الغرياني فوصل به ما قطع الطاغية القذافي من حبل الفتوى

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم على تدوينات سهيل الغرياني نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني لتلقيهم عرضًا قبل سنة 2011 لوالده من مجمع الفقه للعيش في مكّة ليكون مشرفًا على مشروع القواعد الفقهية ورفض والده الشيخ العرض لأنه كان يفتي الليبيين ورأى أن مغادرته هي تولي يوم الزحف،قائلاً:” الحمد لله الذي وفق شيخنا الجليل لهذا الموقف الذي يشرق له جبين فضيلة البر بالأهل والوطن”.

مرغم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:” القذافي سعى لجعل ثغر الفتوى فتقا لا يمكن رتقه وفجوة لا يمكن سدها ، ولكن الله ادخر الشيخ فوصل به ما قطع الطاغية من حبل الفتوى ، فهذا هو ابن ليبيا البار ،تقبل الله منه جهاده وسداده لهذا الثغر وحفظه وأطال عمره وأدام عافيته وانتفاع الأمة بعلمه”.

